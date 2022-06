Zehn Lifehacks zur Urlaubsplanung : So verlieren Sie nicht schon vor dem Urlaub die Nerven

Bis man relaxt am Urlaubsstrand liegt, wartet meist jede Menge Stress (Symbolbild). Foto: Shutterstock/Lucian Milasan

Düsseldorf Der Personalausweis ist weg, in der App läuft der Coronaimpfstatus ab und keiner kann den Wellensittich nehmen. Urlaub könnte so entspannt sein – wäre nicht alles vorher und nachher so stressig. Diese Lifehacks helfen das Vor- und Nachurlaubschaos zu bändigen.

Gechilled am Strand zu liegen, den Blick entspannt über das Bergpanorama gleiten zu lassen – diese Urlaubsmomente sind hart erkämpft. Denn für die meisten herrscht vor dem relaxenden Urlaub vor allem eins: Ausnahmezustand. Die Liste der noch zu verrichtenden Tätigkeiten ist gefühlt endlos. Was es nicht besser macht: In Anbetracht chaotischer Zustände in Bahnen und an Flughäfen steht vielen in diesem Jahr auch kein entspannter Reisestart bevor. Nach dem Urlaub warten die nächsten Erholungskiller: Wäscheberge und ein Haufen an Rechnungen und ungesichteter Post gelten als die größten Stressfaktoren nach den Ferien, fand die Krankenkasse KKH in einer Umfrage im Jahr 2021 heraus.

Kein Grund zur Verzweiflung: Diese Tipps helfen, entspannter in die Ferien zu kommen und danach nicht gleich wieder urlaubsreif zu sein:

Einmal für alle Zeiten

Von Abflug- oder Abreisezeiten checken über Blumengießservice organisieren, bis hin zum Zeitung abbestellen – eine Checkliste mit allen noch vor der Reise anstehenden Aufgaben hilft den Überblick zu behalten und nichts zu vergessen. Am besten erstellt man eine solche Übersicht mehrere Wochen vor der Reise. Dann ist noch genug Zeit, alles in Ruhe zu erledigen. Wer die Liste auf dem Computer oder Handy speichert, hat sie bei der nächsten Reise gleich wieder zur Hand.

Rechtzeitig zum Arzt und zur Apotheke

Ist der Impfstatus noch okay? Sind Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen, in ausreichender Stückzahl für den Urlaub vorhanden. Und was ist mit der Reiseapotheke? Schon einige Wochen vor Reiseantritt sollte man sich über die Impfbestimmungen im Urlaubsland informieren und rechtzeitig Arzttermine für nötige Impfungen oder Auffrischungen einplanen. Rund zwei Wochen vor dem Start in die Ferien empfiehlt sich zudem ein Blick in die Urlaubsapotheke. Dann ist noch genügend Zeit, um stressfrei nötige Rezepte und Präparate beim Arzt und in der Apotheke zu besorgen. In jedem Fall aber sollte sie nach Empfehlung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mindestens folgende Mittel beinhalten: Schmerz- und Fiebertabletten, Medikamente gegen Durchfall und Verdauungsbeschwerden, Mittel gegen Sonnenbrand und Insektenstiche, Desinfektionsmittel sowie Wund- und Heilsalbe.

Packlisten im Netz

Wer den Packstress verringern und nicht mit dem unguten Gefühl etwas vergessen zu haben auf Reisen gehen möchte, kann sich durch eine der zahlreich angebotenen Packlist-Apps Unterstützung beim Kofferpacken holen.

Aufgaben delegieren

Natürlich muss einer in der Familie den Überblick haben. Das heißt aber nicht automatisch, dass er auch selbst alles erledigen muss. Delegieren Sie rechtzeitig Aufgaben. Kinder kann man beispielsweise damit beauftragen schon eine Woche vor der geplanten Reise selbst die Kleidung bereitzulegen, die später in den Koffer soll. Das schult die Selbständigkeit und entlastet die Eltern. Auch Aufgaben wie Müllentsorgung am Tag der Abfahrt oder das Spülen der letzten Geschirrteile kann der Nachwuchs übernehmen.

Haustiere unterbringen

Hunde können mit auf Reisen gehen, bei Goldfischen stellt sich diese Frage nicht, und auch Katzen werden am liebsten in ihrer vertrauten Umgebung versorgt. Zu Haupturlaubszeiten wie im Sommer sollte man sich darum rechtzeitig einige Wochen vor Urlaubsstart kümmern. Wer keinen Tiersitter in der Familie, Nachbarschaft oder unter Freunden findet, kann über den örtlichen Tierschutzbund Unterstützung bekommen. Vielerorts beteiligen sich die Mitgliedsverbände an der Aktion „Nimmst du mein Tier, nehm‘ ich dein Tier“, bei der Tierhalter und mögliche Betreuer zusammenfinden.

Wäscheberge abtragen

Zugegeben – schmutzige Wäsche wird unter dem Deckel der Wäschetruhe ganz schnell unsichtbar. 57 Prozent der Haushalte machen es vor Urlaubsantritt so, wie eine Umfrage der Vermittlungsplattform für haushaltsnahe Dienstleistungen Helpling zeigt. Dennoch empfiehlt sich das Abarbeiten des Wäschebergs vor dem Urlaub allein aus hygienischen Gründen, denn in jeder Wäscheladung stecken rund 100 Millionen Bakterien. Befördern Sie am besten gleich auch die Bettwäsche mit in die Waschmaschine, denn alleine die Laken bekommen pro Nacht 42 Gramm Schweiß und Hautschuppen ab. So spart man sich den Mief und Stress nach der Reise. Schmutzige Wäsche gibt es dann sowieso reichlich.

Stecker raus

Gerade in Zeiten hoher Energiekosten empfiehlt es sich vor der Abreise bei Elektrogeräten den Stecker zu ziehen. Denn haben Waschmaschine, PC und Fernseher keinen richtigen Ausschalter, verbrauchen sie im Stand-by-Modus rund um die Uhr Strom. Im Schnitt verschwendet man damit rund 50 Watt pro Tag, wie das Unternehmen Helpling schreibt.

Selbst die Elektrozahnbürste auf der Ladestation im Bad oder die Spielekonsole im Kinderzimmer können im Urlaub getrost vom Netz gehen. Positiver Nebeneffekt: Vom Netz getrennte Geräte sind auch vor Blitzeinschlag und Überspannung geschützt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weist darauf hin, dass besonders Wasserboiler große Energiefresser sind. Wer sie komplett ausschaltet beugt zudem gesundheitlichen Gefahren vor, die von Legionellen ausgehen. Denn in lauwarmen Wasser vermehren sich diese Bakterien grandios und können nach dem Konsum von belastetem Wasser zu grippeartigen Beschwerden, aber auch schweren Lungenentzündungen führen. Wer das Aussteckern vergisst, sollte nach dem Urlaub zunächst rund zehn Liter Wasser aus allen Wasserhähnen ablassen, bevor er das Wasser wieder nutzt, rät die Verbraucherzentrale.

Abtauen und säubern

Bei 43 Prozent der deutschen Reiseheimkehrer droht der Ekelschock nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Sie räumen den Kühlschrank nicht auf und haben nach der Erholungszeit dann erst einmal Stress mit dem entsorgen abgelaufener Lebensmittel, dem Reinigen des Kühlschranks und der Miefbeseitigung. Darum also: rechtzeitig vor Start in den Urlaub den Kühl- und Gefrierschrankinhalt checken und auffuttern, was noch an Bord ist. Das entlastet die Haushaltskasse, beugt Ekelanblicken auf verdorbene Lebensmittel vor und spart Strom. Auch No-Frost-Geräte sollten hin und wieder völlig abgetaut und gereinigt werden. Ebenso wie Gefrierfächer im Kühlschrank. Eine Eisschicht von einem Zentimeter kann den Stromverbrauch des Geräts um 15 Prozent erhöhen, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mitteilt. Zudem steigert regelmäßiges Abtauen die Lebensdauer von Gefriereinheiten.

Pflanzenselbstversorgung

Wenn Nachbarn und Freunde zur gleichen Zeit die Reise antreten wie man selbst, bleibt nichts anderes, als die Grünpflanzen sich selbst zu überlassen. Damit diese auch ohne Pflege überleben, einfach ein bis zwei Tage vor der Reise ohne Übertopf in eine rund fünf Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt Wanne stellen und warten, bis sich die Erde richtig mit Wasser vollgesaugt hat. Mit dieser Wasserbasis kann die Pflanze zurück in den Topf und schafft es auch ohne Wasser für einige Zeit. Steht eine dreiwöchige Rundreise auf dem Programm, reicht dieses Wasserdepot jedoch höchstens Kakteen. Tipp für diesen Fall: Bringen Sie kleine PET-Flaschen nicht vor dem Urlaub noch weg, sondern füllen Sie diese mit Wasser und stecken Sie pro Blumentopf eine Flasche kopfüber in die Blumenerde. Die Pflanze versorgt sich dann selbst.

Online-Ceck-In bei Flugreisen