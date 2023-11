Joe Biden wird 81 Altersprobleme eines Wahlkämpfers

Er macht Scherze über sein hohes Alter. Er ignoriert es. Oder er stellt es als Beweis für Weisheit und Erfahrung dar. Doch die Wähler sind höchst skeptisch angesichts des Alters von US-Präsident Joe Biden, der am Montag 81 Jahre alt wird und in einem Jahr für eine Wiederwahl kandidieren will. Viele fragen sich, ob der Demokrat die Energie für vier weitere Jahre im Weißen Haus hat. Und viele Parteifreunde würden gerne einen frischeren Kandidaten ins Rennen schicken.