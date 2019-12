Gang-Mitglied : Zwei Jahre Haft für Rapper Tekashi 6ix9ine

Rapper Tekashi 6ix9ine. Foto: AP/Luca Bruno

New York Der Rapper Tekashi 6ix9ine ist in einem Gerichtsverfahren um seine Mitgliedschaft in einer Gangsterbande zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Er hatte als Kronzeuge gegen andere Bandenmitglieder ausgesagt, was ihm am Mittwoch eine härtere Strafe ersparte. Der bürgerliche Name des 23-Jährigen ist Daniel Hernandez.

Er hatte sich schuldig bekannt, einer Gang beigetreten zu sein, die unter dem Namen Nine Trey Gangsta Bloods bekannt war. Er war beschuldigt worden, bei einer Schießerei eine Rolle gespielt zu haben, bei der ein Unbeteiligter verwundet wurde. Er hat bereits 13 Monate im Gefängnis verbracht, die ihm angerechnet werden. Seine Entlassung ist für Ende 2020 geplant.

(lukra/dpa)