Lückenlose Vita : ZDF-Morgenmagazin - Das ist Moderatorin Sara El Damerdash

Düsseldorf Das ZDF-Morgenmagazin hat ein neues Gesicht. Sara El Damerdash hat seit dem 5. September 2022 die Moderation für die Informationssendung übernommen. Doch wer ist die 34-Jährige? Eine Spurensuche.

Geboren ist El Damerdash 1988 in Berlin. Im Stadtteil Friedenau besuchte die 34-Jährige bis 2007 das Paul-Natorp-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte sie im Bachelor Nordamerikastudien (2008 bis 2012) an der Freien Universität in Berlin. Während ihres Studiums legte sie 2010 ein Auslandssemester an der San Diego State University, Kalifornien, USA ein. Von 2012 bis 2016 machte sie ihren Master in Kultur- und Politikwissenschaften. Der Titel ihrer Masterarbeit von 2016 lautete "Bodily Affairs 3.0: The Posthuman in Post-Cinema – Medial Self-Reflection in 21st-Century Film". Ihre Abschlüsse wurden jeweils mit sehr guten Noten bewertet.