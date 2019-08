Vergleich mit Prostitution : ZDF-Moderatorin kritisiert Helene Fischers Kostüm – und wird selbst zur Zielscheibe

Düsseldorf Maja Weber, Nachrichtenmoderatorin beim ZDF, muss sich seit einigen Tagen im sozialen Netzwerk „Twitter“ viel Kritik einstecken. Auslöser für die Debatte war ein spitzer Post der Journalistin zur Kleidungsauswahl Helene Fischers.

Mit einem Tweet über ein Bühnenoutfit von Schlager-Star Helene Fischer hat ZDF-Nachrichtenmoderatorin Maja Weber für Wirbel gesorgt. „Findet ein ‚Superstar‘ wie Helene Fischer, die sich um Fanbindung wirklich keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam?“, schrieb die Journalistin auf Twitter. An den Post angehängt war eine Programmankündigung des ZDF. Am vergangenen Samstag zeigte der Sender Fischers Konzertfilm „Spürst du das?“, Mitschnitte aus dem Auftritt des Schlagerstars im Hamburger Volksparkstadion. Das Bühnenoutfit, welches Weber öffentlich kritisierte, trägt Helene Fischer in dem Konzertfilm gegen Ende ihres Auftritts: ein rot-schwarzer Zweiteiler aus Latex, bestehend aus einem hochgeschlossenen, bauchfreien Oberteil und einer Hose, die an ein Bikini-Unterteil erinnert.