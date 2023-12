YouTube-Auszeichnung „Creator des Jahres“ Finnel – vom Dorfkind zum Internet-Star

Das klingt nach „Back to the roots“, zurück zu seinen YouTube-Anfängen. Querformate hätten ihn damals schon als 12-Jährigen begeistert. Doch das ist noch nicht alles. Podcasten tut der Senkrechtstarter seit Januar 2023 auch. Zusammen mit Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion spricht er in dem Podcast „Dasding“ über Geld und Status. Fragen, warum Geld für viele Menschen eine so große Rolle spielt oder eben nicht. Und warum manche viel mehr davon haben als andere, werden dort behandelt.