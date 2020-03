Integrationsbeauftragte : Xavier Naidoos Video ist „brandgefährlich“

Berlin RTL hat Xavier Naidoo wegen eines mutmaßlich fremdenfeindlichen Videos aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ geworfen. Jetzt äußert sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung zu den Zeilen des Sängers.

Mit dem am Mittwoch im Internet veröffentlichten Video sorgte Naidoo mit extremistischen Äußerungen zum Umgang mit Migranten für einen Eklat. In dem 55 Sekunden langen Clip heißt es unter anderem: „Hauptsache, es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt." Und weiter: „Was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?“

Nach umstrittenen Aussagen: Xavier Naidoo am Samstag nicht in DSDS-Jury! Weitere Infos hier: https://t.co/r0LZoGf1Ep #Naidoo

In einem via Facebook am Donnerstag verbreiteten Statement schreibt Naidoo, er fühle sich falsch interpretiert und setze sich seit Jahren „aus tiefster Überzeugung“ gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. „Das bedeutet für mich aber auch, dass alle in der Verantwortung sind, wachsam gegenüber Angriffen auf ein friedliches Miteinander aller Menschen zu sein, egal aus welcher politischen Richtung und ungeachtet der Herkunft.“ Die Demokratie müsse wehrhaft sein, um ein Leben „in Frieden und Eintracht“ zu sichern. „Ich gehe nicht zuletzt als Christ fest davon aus, dass der weit überwiegende Anteil der Menschheit dies auch will.“