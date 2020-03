RTL fordert Aufklärung : Mutmaßlich fremdenfeindliches Video von Xavier Naidoo aufgetaucht

Düsseldorf Der Fernsehsender RTL fordert Popstar Xavier Naidoo auf, sich zu einem viralen Video zu erklären. Zahlreiche Nutzer werfen dem Sänger in sozialen Medien Rassismus vor.

In dem Posting, das RTL am Mittwoch über Twitter verbreitete , heißt es: „1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier #Naidoo“.

Derzeit sorgt in den sozialen Medien ein Video für großes Aufsehen, in dem dem Anschein nach der Sänger Xavier Naidoo zu sehen und ein politischer Song zu hören ist. In den Kommentarspalten werfen zahlreiche Nutzer dem Sänger Rassismus vor. Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar. Eine Bitte um Stellungnahme ließ Xavier Naidoo am Mittwoch zunächst unbeantwortet. Naidoo sitzt derzeit mit Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).