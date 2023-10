Nach Homeoffice-Aussage Mit welchen Aussagen „Trigema“-Chef Wolfang Grupp polarisierte

Düsseldorf · Die Aussagen des „Trigema“Chefs Wolfgang Grupp sind mindestens so eindeutig wie umstritten. Er ist daher ein gern gesehener Gast in Talkshows und Podcasts. Mit welchen Sprüchen er am meisten polarisierte.

05.10.2023, 16:31 Uhr

Infos Mit diesen Aussagen polarisierte Wolfgang Grupp Infos Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Homeoffice und Arbeitslosigkeit unterscheiden sich kaum, wenn es nach dem „Trigema“-Chef Wolfgang Grupp geht. Der Textilwarenunternehmer befand Anfang Oktober in einem Interview mit dem Tagesspiegel „Wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, ist er unwichtig.“ Ist das Homeoffice nur was für Drückeberger? Unternehmer Grupp und Maschmeyer streiten Ist das Homeoffice nur was für Drückeberger? Seine Aussage wird derzeit stark diskutiert. Das ist für den Manager aber nichts Neues. Grupp hat ein Händchen für rigorose Schlussfolgerungen und strittige Positionen. Einige seiner aufsehenerregendsten Aussagen haben wir in einer Galerie für sie zusammengefasst.

(hf)