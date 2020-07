Rosenkrieg mit Amber Heard : Winona Ryder und Vanessa Paradis sagen nicht mehr für Johnny Depp aus

Schauspieler Johnny Depp beim Prozess vor dem High Court in London. Foto: AP/Matt Dunham

London Die Ex-Partnerinnen von Schauspieler Johnny Depp, Winona Ryder und Vanessa Paradis, sagen doch nicht zu seinen Gunsten in dem Prozess gegen die britische „Sun“ aus. Amber Heard, mit der sich Depp einen Rosenkrieg liefert, hingegen wird noch aussagen.

Er müsse die beiden nicht in den Zeugenstand berufen, sagte Depps Anwalt David Sherborne am Donnerstag, denn die britische Zeitung „Sun“ würde die Angabe seines Mandanten nicht anfechten, die beiden niemals geschlagen zu haben.

Der Hollywood-Star hat die „Sun“ und deren Verlag News Group Newspapers vor Gericht in London verklagt, weil diese Depp in einem Artikel 2018 als „Ehefrauenschläger“ („wife-beater“) bezeichnete. Für diese Bezeichnung berief sich die „Sun“ auf 14 mutmaßliche Fälle von Gewalt, die Depps Ex-Frau Amber Heard von 2013 bis 2016 mit ihm erlebt haben will. Er weist die Vorwürfe zurück.