Nach Konzertabsage Taylor-Swift-Fans in Wien - „Es ist so schade“

Nach der Absage der drei geplanten Konzerte von Weltstar Taylor Swift in Wien herrscht große Enttäuschung unter den Fans. „Es ist so krass, wie sich alles von riesiger Vorfreude in Enttäuschung verwandeln kann“, sagt Nora, die zu den vielen Fans - den sogenannten „Swifties“ - gehört, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Vor 14 Monaten hat die 28-Jährige aus Deutschland mit ihren beiden Freundinnen Angelika und Sarah die Tickets für das Konzert gekauft.