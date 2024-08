Bizarres Geständnis im US-Wahlkampf Wie Präsidentschaftskandidat Kennedy einst einen toten Bären loswerden wollte

Der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat mit einer ungewöhnlichen Enthüllung für Aufsehen gesorgt. In einem am Montag auf der Plattform X veröffentlichten Video gestand Kennedy, vor etwa zehn Jahren einen toten Bären im New Yorker Central Park platziert zu haben. Laut seiner Schilderung habe er den von einem Lieferwagen überfahrenen Bären zunächst mitgenommen, um ihn zu verwerten. Nach einem Abendessen in New York habe er den Kadaver jedoch im Park abgelegt und die Szene mit einem alten Fahrrad so arrangiert, als sei das Tier angefahren worden. Kennedy deutete an, mit dieser Offenbarung einer geplanten Veröffentlichung des Magazins „New Yorker“ zuvorkommen zu wollen. Weder seine Kampagne noch der „New Yorker“ reagierten bislang auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.