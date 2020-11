Fun Facts : Wessen Asche wurde 2008 aus dem Kleiderschrank seiner Witwe geklaut?

Für die Witwe des am 14. April 1994 eingeäscherten Sängers Kurt Cobain war es ein großer Schock: Am 3. Juni 2008 wurde bekannt, dass seine Asche aus Courtney Loves Kleiderschrank gestohlen wurde.

Die beiden hatten zwei Jahre zuvor am 24. Februar 1992 in Waikiki auf Hawaii geheiratet. Cobains eingeäscherten Körper verstreute sie an verschiedenen Orten: zum Teil im Wishkah River und in einem buddhistischen Tempel in New York. Den Großteil bewahrte sie allerdings in der gestohlenen Tasche auf.