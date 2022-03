Die Fernsehwelt trauert um ZDF-Quizmaster und Schauspieler Ernst Stankovski. Der Österreicher ist am 26. Januar 2022 im Alter von 93 Jahren in Klosterneuburg bei Wien gestorben. Ernst Stankovski wurde durch die von 1969 bis 1977 ausgestrahlte ZDF-Ratesendung „Erkennen Sie die Melodie?“ als Moderator bekannt. Stankovski war auch ein vielbeschäftigter Darsteller in Film und Fernsehen und spielte in mehr als 250 Produktionen mit. Bekannte Formate in denen er mitwirkte waren beispielweise „Traumschiff“, „Tatort“ oder „Der Bulle von Tölz“.