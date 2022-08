Der chinesische Schauspieler Kenneth Tsang ist in einem Quarantäne-Hotel in Hongkong am 28. April 2022 tot aufgefunden worden. Die „South China Morning Post“ und andere Medien berichteten, Tsang sei am 27. April von Mitarbeitern auf dem Boden seines Hotelzimmers gefunden worden. Er habe sich nach der Rückkehr aus Singapur am Montag in Quarantäne begeben. Tsang war international bekannt für seine Action-Rollen im James-Bond-Film „Die Another Day“, in „Rush Hour 2“ und in John Woos „The Killer“. Die „South China Morning Post“ gab sein Alter mit 87 Jahren an, andere Quellen nannten 86 Jahre. Über eine Todesursache wurde nicht berichtet.