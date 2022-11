NBA-Legende Bill Russell stirbt am 31. Juli 2022 im Alter von 88 Jahren. Russell war einer der größten und einflussreichsten Basketballer. Er gewann als Center mit den Boston Celtics zwischen 1957 und 1969 elfmal die NBA-Meisterschaft - so oft wie kein anderer Spieler in der besten Liga der Welt. Er war zudem auch in den Jahren 1968 und 1969 Coach der Celtics und holte damit als erster schwarzer Cheftrainer zwei NBA-Titel. „Bill Russell ist einer der größten Athleten in unserer Geschichte - ein Allzeit-Champion der Champions und ein guter Mann und großartiger Amerikaner, der alles getan hat, was er konnte, um das Versprechen eines Amerikas für alle Amerikaner einzulösen“, schrieb US-Präsident Joe Biden.