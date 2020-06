Hochzeit im TV : Wendler und Laura heiraten - die Braut trägt den Namen der Exfrau

Düsseldorf Die Hochzeit von Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt wurde auch bekannt, welchen Namen die beiden tragen - und das gefällt nicht allen.

2018 wurde die Beziehung bekannt, nun haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Differenzen gibt es nun in der Öffentlichkeit – mal nicht wegen der Beziehung, sondern wegen der Wahl des gemeinsamen Nachnamens.

Denn Laura Müller heißt nicht etwa Laura Wendler, sie heißt jetzt wie Wendlers Ex-Frau, Claudia Norberg, Laura Norberg. Wie kommt es zu dieser skurrilen Konstellation? Wendler ist ein Künstlername, der Schlagerstar hieß vor der Hochzeit mit Claudia Norberg Michael Skworonek und wollte den Namen ablegen. Also nahm er Norbergs Namen an und führt ihn bis heute auch nach der Scheidung von ihr weiter. Komplizierte Kiste. Dieses Namenswirrwarr ist nun auch bei Elena Miras angekommen. Wir erinnern uns: Elena gewann im Vorjahr das „Sommerhaus der Stars“, zog im Januar dann in den Dschungel ein, wo sie auf Claudia Norberg traf und Partei für Laura ergriff, mit der sie sich im „Sommerhaus“ anfreundete. Nach dem Dschungelcamp kam es dann zum Zerwürfnis der beiden Freundinnen. Der Grund: bis heute unklar.