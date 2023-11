Vor Prozessbeginn in Leipzig Ofarim bleibt bei Antisemitismus-Vorwurf gegen Hotelmitarbeiter

Der Musiker berichtete darüber hinaus, er sei im vergangenen Jahr zusammengeschlagen worden, während er in der Schlange in einer Bank telefoniert habe: „Da kam ein Mann an mir vorbei, sah mich an und ging weiter. Dann drehte er sich um und schlug aus heiterem Himmel zu. Ich hatte mein Handy und meinen Geldbeutel in der Hand. Ich fiel hin und habe kurz das Bewusstsein verloren.“ Er habe um Hilfe gerufen und gebeten, die Polizei anzurufen, so Ofarim weiter: „Um mich standen Leute, die das mit dem Handy aufgenommen haben. Festgehalten hat ihn niemand, er konnte entwischen.“