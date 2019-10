Für Weihnachtsalbum : Robbie Williams angelt sich Helene Fischer als Duett-Partnerin

London Helene Fischer und Robbie Williams haben gemeinsam einen Weihnachtssong aufgenommen. Der ehemalige „Take That“-Sänger ist völlig begeistert von dem deutschen Superstar. Dieses Lied haben sie gesungen.

Da hat sich Superstar Robbie Williams aber eine ebenbürtige Sängerin für ein Lied auf seinem Weihnachtsalbum ausgesucht: Helene Fischer. Gemeinsam mit dem ehemaligen „Take That“-Sänger hat die deutsche Schlagerkönigen einen Song aufgenommen und ist dafür extra nach London gereist. Das sagte Williams dem Portal „Spot on News“.

Die beiden nahmen für Williams‘-Album den Klassiker „Santa Baby“ auf. Williams war von der Professionalität der Sängerin völlig begeistert. Williams: „Sie ist extra nach London geflogen, um mit mir den Song aufzunehmen. Wir haben uns auf allen Ebenen gut verstanden. Ich spreche zwar kein Deutsch, aber ich schaue mir ihre Live-Shows an. Ich finde es großartig, wie viel Energie und Aufwand sie in ihre Auftritte steckt. Sie ist sehr kreativ und arbeitet unglaublich hart. Viel härter, als ich es zum Beispiel tue. Ihre Leidenschaft, ihre Passion und ihren Spaß an der Sache bewundere ich.“