Verhaftung in Schwerin Mutter hat Sohn drei Jahre lang nicht zur Schule geschickt

Weil sie ihren Sohn seit drei Jahren nicht mehr zur Schule geschickt hat, ist eine Mutter aus einem Dorf bei Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet worden. Sie habe einen Strafbefehl über 90 Tagessätze wegen Verstoßes gegen das Schulgesetz nicht bezahlt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Mittwoch. Auch das Angebot, die Strafe gemeinnützig abzuarbeiten, nahm die Frau demnach nicht an. Nun muss sie für 90 Tage ins Gefängnis. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ über den Fall berichtet. Dem Blatt zufolge war der Junge zuletzt im Oktober 2020 in der Schule gewesen.