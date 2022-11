US-Schauspieler legt Berufung ein : Johnny Depp will keine zwei Millionen Dollar an Amber Heard zahlen

Johnny Depp will keine zwei Millionen Dollar an Amber Heard zahlen

Fairfax Im Juni wurde von der Jury beschlossen, dass Johnny Depp zwei Millionen US-Dollar Schadenersatz an Amber Heard zahlen muss. Die Entscheidung ficht der Schauspieler nun aber an und legt Berufung ein.

Der US-Schauspieler Johnny Depp (59) hat gegen einen Teil des Jury-Urteils im Verleumdungsprozess zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard (36) Berufung eingelegt. Das Anwaltsteam des „Fluch der Karibik“-Stars reichte den Antrag bei einem Berufungsgericht in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia ein, wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Die Entscheidung der Geschworenen, dass Depp zwei Millionen Dollar Schadenersatz an Heard zahlen müsse, sei fehlerhaft gewesen, machen die Anwälte in dem Dokument geltend.