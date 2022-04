Bizarre Auftritte des „Flash“-Darstellers auf Hawai : Was ist bloß mit Ezra Miller los?

Ezra Miller im November 2018. Foto: AP/Grant Pollard

Honolulu Einem breiten Publikum wurde der Mann durch seine Rolle als „The Flash“ in den Superhelden-Filmen über die „Justice Liga“ bekannt. Aber Ezra Miller hat aktuell ordentlich Probleme mit der Justiz in Hawaii. Schon mehr als zehn Mal musste die Polizei gerufen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Gericht ordnete am Mittwoch (Ortszeit) an, dass er sich einem dort lebenden Ehepaar nicht mehr nähern dürfe. Die beiden hatten Miller beschuldigt, in ihr Schlafzimmer gestürmt zu sein, sie bedroht zu haben und einen Reisepass und eine Brieftasche gestohlen zu haben. In zwei Wochen soll es einen weiteren Gerichtstermin in dem Fall geben.

Nur wenige Stunden bevor er in das Haus des Paares in der Kleinstadt Hilo gekommen war, hatte die Polizei Miller am Sonntagabend in einer Karaoke-Bar festgenommen. Der 29-jährige Besucher aus Vermont an der US-Ostküste habe Schimpfwörter gebrüllt, einer Frau das Mikrofon entrissen und einen Mann attackiert, der Darts gespielt habe, hieß es von der Polizei.

Miller störte sich daran, dass in der Bar in Hilo auf Big Island die Ballade „Shallow“ gesungen wurde, wie der stellvertretende Polizeichef von Hawaii, Kenneth Quiocho, sagte. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Beamten mit dem 29-Jährigen beschäftigten: Wegen Miller wurde in Hilo nach Angaben Quiochos seit dem 7. März zehn Mal die Polizei gerufen. Dabei habe es sich stets um kleinere Zwischenfälle gehandelt. Wie lange er sich schon in Hawaii aufhält, ist unklar.

(felt/dpa)