Ralf Schumachers Coming-Out Es braucht mehr Vorbilder im Profisport

Dass das so ist, liegt weniger an Ralf Schumacher selbst, sondern vielmehr an seiner Branche und dem gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema. In den Profi-Sport-Ligen des Landes, allen voran den Männerdomänen Fußball und Formel 1, gibt es schließlich keinen einzigen aktiven Sportler, der sich je offen schwul oder queer gezeigt hätte. Vereinzelt entschließen sich Profisportler nach ihrer Karriere zu einem Coming-out, Fußballer Marcus Urban vom Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt tat das als einer der ersten in Deutschland im Jahr 2007. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist bis heute der einzige Bundesligastar, der öffentlich zu seiner Homosexualität steht. Auch er tut dies erst seit Ende seiner Karriere, das ist nun zehn Jahre her.