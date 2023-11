Klage gegen US-Schauspieler Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen Jamie Foxx

Dem US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Jamie Foxx wird zur Last gelegt, im Jahr 2015 eine Frau in New York sexuell belästigt zu haben. Das geht aus einem am Mittwoch (Ortszeit) bei einem New Yorker Gericht eingereichten Dokument hervor. In dem Dokument erklärt die anonym bleibende Klägerin, dass Foxx sie „absichtlich und ohne ihre Zustimmung unter Anwendung von Gewalt offensiv berührt“ habe.