Anfang der 90er Jahre wurde Macaulay Culkin vor allem durch die Filme "Kevin-Allein zu Haus" und "Kevin-Allein in New York" berühmt. An den Erfolg konnte er durch folgende Rollen wie etwa in "Richie Rich" nicht mehr anknüpfen. Hinzu kam der Scheidungskrieg seiner Eltern, den er mit 14 Jahren miterleben musste. 2004 wurde er wegen Drogenbesitzes festgenommen und später wieder gegen Kaution frei gelassen. Heute lebt der 38-Jährige in Paris.