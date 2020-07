Verdacht der Volksverhetzung : Staatsanwalt und Polizei ermitteln gegen Attila Hildmann

Kochbuchautor und Anti-Corona-Aktivist Hildmann bei einer Demo gegen die Corona-Einschränkungen im Lustgarten in Berlin (11. Juli 2020). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin/Köln Gegen den Kochbuchautor und Verschwörungsideologen Attila Hildmann wird wegen Volksverhetzung und Verharmlosung des Holocausts ermittelt. Den Behörden sollen 1300 Hinweise vorliegen.

Wegen Vorgängen bei einer Versammlung in Berlin am 18. Juli ist von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verharmlosung des Holocaust eingeleitet worden.

Das sagte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst am Montag in Berlin. Das Ermittlungsverfahren laufe gegen den Anmelder der Versammlung.

Auch die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt wegen Volksverhetzung gegen den Verschwörungsideologen. Bei der für Internetkriminalität zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft liege inzwischen eine Vielzahl von Anzeigen und Hinweisen vor, sagte ein Sprecher dem epd am Montag in Cottbus.

Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, sei noch offen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Grundsätzlich werde ergebnisoffen ermittelt. Die brandenburgischen Strafverfolgungsbehörden sind in diesem Fall für Ermittlungen im Bereich Internetkriminalität zuständig, weil Hildmann seinen Wohnsitz in Brandenburg hat.

Zuletzt hatte unter anderem der frühere Kölner Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck Anzeige gegen Hildmann erstattet. Auf einer Kundgebung in Berlin mit etwa 200 Anhängern sagte Hildmann am Samstag, „wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen“, indem man ihm auf einem öffentlichen Platz die Eier zertrete. In auf Twitter und im Internet verbreiteten Videos ist zu hören und zu sehen, wie das Publikum ihm lautstark zustimmt. Die gleiche Drohung hatte Hildmann bereits zuvor auf seinem Telegram-Kanal verbreitet.