Promis Was macht eigentlich...?

Und last but not least: Juliette Lewis. Nach ihren großen Erfolgen wie "Natural Born Killers" oder "From Dusk Till Dawn" ging es zwar ein paar Nummern kleiner weiter, aber immer noch cool. Unter anderem mit ihrer eigenen Band und einem sagenhaften Gast-Auftritt bei "My Name is Earl", wo Juliette Lewis einen rabiaten Racheengel spielt. 2015 und 2016 war sie in der Serie "Secrets and Lies" zu sehen. Danach folgten einige kleinere Rollen. Seit 2021 ist sie in der Serie „Yellowjackets“ zu sehen.



