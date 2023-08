Von Spears bis Costner Das waren die Promi-Trennungen des Jahres

Liebe ist nicht käuflich. Und so sind auch stinkreiche Schauspieler, Sportler oder Politiker nicht vor Herzschmerz gefeit. Egal, wie glamourös die Hochzeit inszeniert wurde - viele Promi-Liebschaften enden vor dem Scheidungsrichter. So gingen im letzten Jahr die Beziehungen von Shakira, Stefan Mross, Mats Hummels und Vitali Klitschko in die Brüche.