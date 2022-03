Auch die ehemalige AfD-Politkerin Frauke Petry nahm an der Sendung „Chez Krömer“ teil. Dabei konfrontierte Krömer Petry mit den politischen Niederlagen in ihrem Leben und mit dem Spendenskandal in der AfD um den Immobilienunternehmer Henning Conle. Petry reagiert patzig, verweist auf ihr bald erscheinendes Buch und nennt Krömer „Clown vom rbb“. Am Ende der Sendung konstantiert Krömer: „Wir brauchen bessere Gäste. Vielleicht war das eine Fehlentscheidung.“ Er verabschiedet Petry mit den charmanten Worten: „Frau Petry, vier Jahre waren Sie in der AfD. Ich würde sagen, Historiker werden schreiben, das war ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte.“