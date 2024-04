Spice Girl, Mode-Ikone, berühmter Gatte Victoria Beckham wird 50 Jahre alt

Dabei war das Zusammenleben nicht immer einfach, wie Victoria in der Netflix-Serie erzählt, und das Um-die-Kinder-Kümmern blieb an ihr hängen. Vor allem die Zeit in Spanien, als David für den Mega-Club Real Madrid spielte, war eine Herausforderung. „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich“, berichtet sie über die Phase, in der Schlagzeilen über eine angebliche Affäre ihres Ehemanns die Runde machten und Paparazzi jede Bewegung fotografierten. „Es war ein absoluter Zirkus – und jeder liebt es, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, man ist selbst mittendrin.“ Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprachen, erzählt das Paar auch diesmal nicht.