Corona-Regeln missachtet : Videodreh von Rapperin Shirin David endet in Polizei-Einsatz mit 72 Anzeigen

Videodreh von Rapperin Shirin David endet in Polizei-Einsatz mit 72 Anzeigen

Berlin Die Dreharbeiten für ein Musikvideo von Ex-DSDS-Jurorin und Rapperin Shirin David sind aus dem Ruder gelaufen. Die Berliner Polizei löste die Veranstaltung auf und zeigte die mehr als 70 feiernden Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln an.

Laute Musik, Bikinis, ein Jetski im Pool – beim Dreh für das neue Musikvideo von Musikerin Shirin David war einiges los, wie sich in ihrer Instagram-Story verfolgen ließ. Was dort nicht zu sehen war: wie die Party endete. Denn mitten in der Nacht fuhr die Polizei mit mehreren Einsatzwagen vor und setzte dem Treiben ein Ende, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.