233 Lose werden aus dem Nachlass in zwei Live-Auktionen angeboten, aufgeteilt in eine Abendauktion am 4. Mai und eine Tagesauktion am 5. Mai. Weitere 250 Lose kommen vom 29. April bis 6. Mai online zur Versteigerung.

Zum Verkauf stehen wird auch dieser Chanel Ballon Dog von Patryk Konrad, der vor einem Triptychon-Reisekosmetikkoffer von Christian Dior steht.