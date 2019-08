Bei „Miss American Dream“-Wahl : Verona Pooth erzählt von „Techtelmechtel“ mit Donald Trump

Verona Pooth mit Ehemann Franjo beim „Couple of the Year“-Wettbewerb in Hamburg 2008. Foto: dpa

Düsseldorf Eine deutsche Werbe-Ikone und der US-Präsident? Werbe-Ikone Verona Pooth erzählt bei „Promi Shopping Queen“ von ihrer Wahl als „Miss American Dream“ und hat dabei angedeutet, dem heutigen US-Präsidenten dabei sehr nah gekommen zu sein.

Erst vor wenigen Monaten sagte Verona Pooth bei Markus Lanz, Donald Trump habe sie zu seiner persönlichen „Miss American Dream“ gekürt. Nun ist sie ein bisschen konkreter geworden, was da in den 90ern zwischen ihr und dem damaligen Immobilienunternehmer Trump tatsächlich passiert ist.

In einer Episode der TV-Sendung „Promi Shopping Queen“, die am 4. August ausgestrahlt wird, verriet die Werbe-Ikone ihren Konkurrentinnen Sängerin Jasmin Wagner und Moderatorin Eva Brenner ein pikantes Geheimnis aus ihrem Leben. Sie habe die von Trump ausgerichtete Miss-Wahl nur gewonnen, weil sie mit ihm ein „Techtelmechtel“ gehabt habe, so Pooth in der Sendung. Das berichtet unter anderem der „Stern“ auf seiner Webseite.