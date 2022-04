Drei Stunden lang steht Johnny Depp (58) seinen Anwälten im Gericht des Bezirks Fairfax im US-Bundesstaat Virginia Rede und Antwort. Auf Fragen seiner Anwälte beschrieb er am Dienstag eine schwierige Kindheit in Kentucky mit Angst vor den häufigen Gewaltausbrüchen und Prügel seiner Mutter. Schon als Jugendlicher habe er Drogen probiert, um dieser Realität zu entkommen. Während der Dreharbeiten für „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) verletzte sich der Schauspieler, was dann zu einer jahrelangen Abhängigkeit von Opioid-Schmerzmitteln führte.