Vorwurf des „Ehefrauen-Schlägers“ : Johnny Depp verliert Prozess gegen „The Sun“

London Johnny Depp hat im Rechtsstreit mit der britischen Boulevard Zeitung „Sun“ eine Niederlage einstecken müssen. Der Schauspieler hat die Zeitung wegen Verleumdnung verklagt.

Der Schauspieler Johnny Depp hat seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung „Sun“ verloren. Das entschied der High Court in London laut einer Online-Veröffentlichung am Montag. Er lehnte die Verleumdnungsklage des Schauspielers ab. Einen Termin vor Gericht gab es nicht mehr. Der 57 Jahre alte Schauspieler hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.