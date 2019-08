„Wegen Nüchternheit“ : Vera Int-Veen fliegt aus Ballermann-Disco „Megapark“

Palma Rausschmiss nach 40 Sekunden. Nach nicht einmal einer Minute mussten „Schwiegertochter gesucht“-Moderatorin Vera Int-Veen und Ehefrau Obi die mallorquinische Disco „Megapark“ schon wieder verlassen.

„Wir sind da rein“, erzählt Int-Veen RTL sichtlich amüsiert. „Dann kommen die ersten beiden Securities und nehmen dich und schicken dich hinter so einer Abgrenzung an einen Tisch.“ Zu weit weg vom Geschehen für den deutschen TV-Star, wie sie erzählt, sie gab der Security zu verstehen, dass sie weiter gehen wolle, näher zur Bühne. „Dann kam ein Lied was ich kannte, dann habe ich erst mal mitgesungen. Weil ich dachte, das gehört sich ja so, man soll ja gute Laune haben.“