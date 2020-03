Sorge um Pontifex : Papst Franziskus während Ansprache von Hustenanfällen geschüttelt

Papst Franziskus hustet während des Angelus-Gebets am Sonntag in Rom. Foto: AP/Andrew Medichini

Rom/Vatikanstadt Während seines Angelus-Gebets in Rom machten dem Papst schwere Hustenanfälle zu schaffen. Franziskus hat daraufhin seine Teilnahme an einer mehrtägigen Klausur mit der römischen Kurie abgesagt. Der Vatikan wies Spekulationen um eine Corona-Infektion zurück.

"Leider zwingt mich eine Erkältung dazu, dieses Jahr nicht teilnehmen zu können", sagte der 83-Jährige am Sonntag am Ende des Angelus-Gebets in Rom. Der Vatikan wies jedoch Spekulationen über eine Coronavirus-Erkrankung des Papstes zurück.