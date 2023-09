Wenn Franziskus den Hörer abhebt 95-Jährige ruft Enkel an und spricht plötzlich mit dem Papst

Der Priester reicht den Anruf an den Papst weiter, der mit der alten Dame sprechen will. Am Anfang des Gesprächs winken sich Kirchenoberhaupt und Großmutter zu. Dann beglückwünscht Franziskus sie auf Italienisch zur guten Ausbildung des Sprösslings. Sie antwortet auf Malayalam, der Sprache im indischen Bundesstaat Kerala, und bitten den Papst um seinen Segen, den er sofort erteilt.