Biographie Das ist Uschi Glas

Uschi Glas wuchs in Landau als eines von vier Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Ihren Durchbruch erlang sie mit der Rolle als unschuldiges Halbblut "Apanatschi". Ihre größten Rollen waren "Zur Sache Schätzchen", "Zwei Münchner in Hamburg" und zahlreiche Fernsehreihen, in denen sie eine erfolgreiche Frau verkörperte.