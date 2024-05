In Los Angeles US-Serienstar Johnny Wactor von Dieben erschossen

Der US-Schauspieler Johnny Wactor, bekannt aus der Serie „General Hospital“, ist von mutmaßlichen Dieben getötet worden. Der 37-Jährige habe drei Männer angesprochen, die sich in der Nacht zum Samstag im Zentrum von Los Angeles an seinem Auto zu schaffen gemacht hätten, sagte seine Mutter Scarlett dem Sender KABC-TV. Einer von ihnen habe unvermittelt auf ihren Sohn geschossen. Er sei später in einem Krankenhaus gestorben.