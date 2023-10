Bekannt aus „Herzbube mit zwei Damen“ US-Schauspielerin Somers gestorben

„Ihre Familie war versammelt, um ihren 77. Geburtstag am 16. Oktober zu feiern“, heißt es in der Mitteilung. „Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und wollen ihren Millionen von Fans und Anhängern danken, die sie innig geliebt haben.“ Somers litt viele Jahre lang an Brustkrebs. Im Juli schrieb sie auf Instagram, der Krebs sei zurückgekehrt. Sie wolle jetzt wieder ihre Kampfmontur anlegen und gegen den Krebs in den Krieg ziehen, sagte sie damals in einer Fernsehsendung. „Das ist ein vertrautes Schlachtfeld für mich und ich bin sehr zäh.“