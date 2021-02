Mit 95 Jahren gestorben : US-Schauspieler Hal Holbrook tot - Ruhm mit Mark-Twain-Rolle

Schauspieler Hal Holbrook ist am 23. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: AFP/ROBYN BECK

Los Angeles Als Darsteller des Schriftstellers Mark Twain erlangte Schauspieler Hal Holbrook Weltruhm. Nun ist er Ende Januar gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Der preisgekrönte US-Schauspieler Hal Holbrook ist der „New York Times“ zufolge im Alter von 95 Jahren gestorben. Er sei bereits am 23. Januar in seinem Haus im kalifornischen Beverly Hills verschieden, zitierte die Zeitung am Montagabend (Ortszeit) seine Assistentin Joyce Cohen. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.