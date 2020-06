Jahrzehntelange Hollywood-Karriere : US-Schauspieler Carl Reiner mit 98 Jahren gestorben

New York Er war Komiker, Regisseur und Schauspieler – nun ist Carl Reiner tot. Bekannt wurde der Hollywood-Darsteller durch eine Sitcom, später spielte er neben George Clooney in den „Ocean’s“-Filmen.

Er sei Montagnacht in seinem Haus in Beverly Hills eines natürlichen Todes gestorben, sagte seine Assistentin Judy Nagy am Dienstag. Von Reiner stammte die Idee zur Sitcom „The Dick van Dyke Show“ in den 1960ern, in der er auch selbst mitspielte, neben Dick van Dyke und Mary Tyler Moore. In jüngerer Zeit war der groß gewachsene Schauspieler mit Glatze auch Teil des Star-Ensembles in den „Ocean's“-Filmen mit George Clooney. Reiner wurde 98 Jahre alt.