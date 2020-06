Nach Hausfriedensbruch : „Unberechenbares Verhalten“ – Billie Eilish erwirkt Kontaktverbot

Billie Eilish während der Gala zur Oscar-Verleihung im Februar 2020. Archivfoto. Foto: AP/John Locher

Los Angeles Anfang Mai erscheint ein 24-jähriger Mann sieben Mal vor dem Haus des Popstars und ihrer Eltern. Die Familie bekommt Angst, auch, weil er ohne Maske und Handschuhe erscheint. Mindestens drei Jahre lang muss er sich nun von der Sängerin fernhalten.

Die Popsängerin Billie Eilish („bad guy“) hat vor Gericht ein Annäherungsverbot gegen einen 24-Jährigen durchgesetzt. Der Mann dürfe drei Jahre lang nicht mehr versuchen, sie zu kontaktieren oder sich ihr auf 100 Meter nähern, entschied Richterin Dianna Gould-Saltman am Donnerstag in Los Angeles. Damit verlängerte sie Eilishs einstweilige Verfügung von Mitte Mai. Die Sängerin, ihre Rechtsvertretung und ihre Eltern schalteten sich per Telefon in den Gerichtstermin. Der Mann und dessen Verteidiger waren nicht anwesend.

Prenell R. habe ein „unberechenbares Verhalten“ an den Tag gelegt, als er Anfang Mai vor ihrem Haus erschienen sei, gab die 18-jährige Eilish in den Gerichtsunterlagen zu Protokoll. An zwei Tagen erschien er offenbar insgesamt sieben Mal an dem Haus, danach wurde er wegen Hausfriedensbruchs festgenommen.

Eilishs Anwalt Mark D. Passin bat die Richterin um ein fünfjähriges Kontaktverbot. Gould-Saltman ordnete drei unter dem Verweis an, R. habe abgesehen von den zwei Tagen Anfang Mai nicht versucht, die Sängerin oder deren Familie zu kontaktieren. Die mutmaßliche Gefahr wolle sie aber nicht kleinreden - wenn nötig, könne die Anordnung jederzeit geändert oder verlängert werden.

Als R. erstmals am 4. Mai vor dem Haus erschien, klingelte er an der Tür und fragte Eilishs Vater durch eine Überwachungskamera, ob die Sängerin dort lebe. Er blieb den Angaben zufolge auch dort, nachdem ihm gesagt wurde, dass er am falschen Haus sei. Die Familie rief ihren privaten Sicherheitsdienst, als er am gleichen Abend nochmals auftauchte. R. habe sich auf die Veranda gesetzt und angefangen, ein Buch zu lesen und außerdem einen Monolog gehalten, erklärte Eilish in den Gerichtsdokumenten. „Mein Vater hat ihn mehrfach gebeten, zu gehen, aber er hat sich geweigert.“

Wie es in den Unterlagen hieß, waren Eilish und ihre Familie auch von R. verängstigt, weil dieser in fünf Fällen an dem Haus keine Gesichtsmaske getragen und mehrfach Klingel und Türknauf ohne Handschuhe angefasst habe.

(anst/dpa)