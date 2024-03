Bekannt durch „Hungry Eyes“ US-Sänger Eric Carmen gestorben

Mit den 1970 gegründeten Raspberries nahm er unter anderem den Song „Go All the Way“ auf, der es in die Top 5 der US-Billboard-Charts schaffte. Gekleidet war die Band entgegen dem Zeitgeist stets in Anzügen. „Fast alle Bands hatten Haare bis zu den Hüften und zerrissene Jeans und sahen aus wie ein Haufen Hippies, und ich wollte so weit davon weg sein, wie es ging“, sagte Carmen im Jahr 2017 dem „Observer“.