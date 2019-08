US-Medienberichte : Enkelin von Robert F. Kennedy soll an Überdosis gestorben sein

Washington Eine Enkelin von Robert F. Kennedy ist Medienberichten zufolge im Alter von 22 Jahren gestorben. Wie die Zeitung unter Berufung auf das familiäre Umfeld berichtete, starb sie an einer Überdosis.

Wie die "New York Times" berichtete, brachten Rettungskräfte Saoirse Kennedy Hill am Donnerstag in ein Krankenhaus, nachdem sie zum Familienanwesen der Kennedys in Hyannis Port (Massachusetts) gerufen worden waren. Dort wurde sie für tot erklärt. Wie die Zeitung unter Berufung auf das familiäre Umfeld berichtete, starb die 22-Jährige an einer Überdosis.