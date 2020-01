Laut US-Medien-Bericht : Pamela Anderson heiratet Produzenten Jon Peters

Los Angeles Im privaten Kreis haben Pamela Anderson und Jon Peters laut US-Medien am Montag geheiratet. Andersons Sprecher bestätigte die Berichte.

Überraschungshochzeit im kalifornischen Malibu: Die ehemalige „Baywatch“-Darstellerin Pamela Anderson (52) hat dem Filmproduzenten Jon Peters (74, „A Star is Born“, „Batman“) ihr Jawort gegeben, wie das Filmblatt „Hollywood Reporter“ und andere US-Medien am Dienstag berichteten. Die Feier habe am Montag im privaten Kreis in Malibu stattgefunden. „Sie sind sehr ineinander verliebt und haben gestern geheiratet“, bestätigte Andersons Sprecher Matthew Berritt am Dienstag laut „People.com“. Für beide Partner ist es die fünfte Ehe.