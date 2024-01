„Unfassbar stolz und glücklich“ Ex-Viva-Star Mola Adebisi wird Vater

In einem dazu geposteten Videoclip hält der ehemalige Viva-Moderator ein Tablet in die Kamera, während Zilai neben ihm strahlt und ihn anlacht. Das Tablet verkündet zunächst eine „Kleinigkeit“, die für sie aber das „allergrößte Geschenk Gottes“ sei, und zeigt schließlich ein Ultraschall-Video und dazu die Worte „Wir lieben dich“. Adebisi hatte Zilai im vergangenen Dezember in Paris einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar erhielt in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche. Dort richtete Zilai auch Worte an ihren Verlobten, mit dem sie 2021 an der RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ teilgenommen hatte: „Ich liebe dich und unser kleines Wunder so sehr, mein Schatz!“