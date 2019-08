Auf Rastplatz mit Lkw kollidiert : Fans trauern um „Köln 50667“-Urgestein Ingo Kantorek - RTL2 unterbricht Programm

Der TV-Schauspieler Ingo Kantorek ist am Freitag ums Leben gekommen. Auch seine Frau verstarb nach einem Unfall auf einem Rastplatz in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Dettenmeyer

Sindelfingen/Köln Trauer um Ingo Kantorek und dessen Ehefrau Suzanna. aus bislang ungeklärter Ursache war der „Köln 50667“-Schauspieler mit seiner Frau im Auto auf einem Rastplatz gegen einen Lkw gefahren. Die Trauer ist groß. Auch beim TV-Sender RTL2.

Die Nachricht vom Tod des „Köln 50667“-Schauspielers Ingo Kantorek und dessen Ehefrau Suzana auf einem Rastplatz in Sindelfingen, hat für große Trauer in der Fanszene gesorgt.

Von Anfang an stand Kantorek bei dem Scripted-Reality-Format von RTL2 vor der Kamera, am Freitagabend setzten der Sender und die Serie eine Trauerbekundung auf Instagram ab.

In den identischen Instagram-Posts heißt es: „Wir sind bestürzt und fassungslos. Mit tiefer Betroffenheit haben wir heute von dem tödlichen Unfall von Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana erfahren. Der plötzliche Tod der beiden hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Ingo war vom ersten Tag an eine der tragenden Figuren von Köln 50667. Wir sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen von Suzana und Ingo und sprechen ihnen unser tiefes Mitgefühl aus.“

Zahlreiche Nutzer und Fans der Sendung kommentierten ihr Beileid darunter. RTL2 unterbrach am Abend während der Sendung „Köln 50667“ das Programm und blendete die Nachricht des Todes von Kantorek ein. Seit 2013 hatte Kantorek den Charakter Alex Kowalski gespielt.

Aus bislang unbekannten Gründen war die 48-Jährige Suzana, die am Steuer saß, in der Nacht zum Freitag beim Einfahren auf den Parkplatz nahe Sindelfingen mit dem Wagen von der Straße abgekommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, prallte das Auto zunächst gegen eine Betonwand und krachte dann in einen parkenden Sattelzug. Der 44-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte seine Frau zunächst ins Krankenhaus, wo sie am Morgen starb.

Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer, der zum Unfallzeitpunkt in seiner Kabine geschlafen hatte, wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall an der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kommen konnte. Unklar war zunächst, ob die Frau zu schnell gefahren war.

