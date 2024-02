Überraschendes Treffen Diesen Ratschlag gibt Oliver Pocher dem Wendler

Wendler, der seit mehreren Jahren in Florida lebt, habe von Pochers Aufenthalt in den USA gewusst. „Dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe mir das mal so angehört, was er so zu erzählen hat, wie die letzten drei Jahre für ihn so gelaufen sind“, berichtete Pocher. Seiner Einschätzung nach waren diese Jahre für den Wendler, der von sich selbst gern in der dritten Person spricht, „unterdurchschnittlich“.